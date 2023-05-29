MEB'de görevde yükselme sınavı için başvuru ve onay süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için 9 Temmuz tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavının yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.



Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.



Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.