Kutlamalar sırasında İYİ Parti üyesinin öldürülmesi olayında 1 tutuklama

Zanlılardan E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı, R.S ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Cenazeye Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde dün akşam çıkan tartışmanın ardından bıçaklanan ve kaldırıldığı Altınordu ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Kurt'un cenazesi, yakınları tarafından Gülyalı Merkez Camisi'ne getirildi.

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