30 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı"na katılacak, Balıklıova Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek.
(İzmir/12.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı'na katılacak.
(İstanbul/09.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçı izleyecek.
(Ankara/20.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Hafta, Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor, Bitexen Giresunspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmalarına sahne olacak.
(İstanbul/20.00/20.00/20.00/Giresun/Antalya/Sivas/20.00)
3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesi başlayacak; Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK-İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor ilk maçları yapılacak.
(Trabzon/15.30/Erzincan/20.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Galatasaray Nef-Türk Telekom, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka ikinci maçları yapılacak.
(İstanbul/18.00/Bursa/20.30)
5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar 1. Grup mücadelesinde ilk hafta müsabakaları Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; İtalya-Tayland, Polonya-Kanada maçları yapılacak.
(Antalya/17.00/20.00)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Antalya/16.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in play-off yarı final serisinde Beykoz Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik ikinci maçları yapılacak.
(Sakarya/13.00/15.30)
8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.
(Paris)