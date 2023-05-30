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Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi, "Türkiye Yüzyılı"nı merkeze alan 5 yıllık plan ve programları hayata geçirecek. Bu dönemde fay haritaları dikkate alınarak yerleşim merkezleri ovalardan yamaçlara kayacak. Hedef baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasa kazandırmak olacak. Aile Koruma Kalkanı'yla yeni evlilikler teşvik edilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 07:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 07:34
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Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde oluşturacağı ikinci kabinenin programında Türkiye Yüzyılı'nı merkeze alan beş yıllık bir icraat takvimi olacak. Kentsel dönüşüm temel konular arasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmeyi esas alan projeler ve devreye alınacak programlardan bazıları şöyle:

* TÜNEL KALIP VAADİ: Zemin iyileştirme, izolatörlü ve çelik konstrüksiyonlu yapı ve yeni teknoloji ile radye temel, tünel kalıp sistemiyle binalar en sağlam zeminlerde inşa edilecek.

* AFET BÖLGESİNE UYDU KENTLER: Kalıcı barınma çalışmaları kapsamında oluşturulan belli ölçekteki uydu kentler ile bütünleşen ekonomik altyapılar geliştirilecek.

* YENİ AFET RİSK YASASI: Afetlerle ilgili mevzuat gözden geçirilecek ve Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu yürürlüğe konulacak. En kötü senaryo dikkate alınarak, arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını ve niteliğini hızla ihtiyaç duyulan seviyeye yükseltecek.

* ŞEHİR KONUT FİNANSMAN MODELİ: Kentsel dönüşümde 'Dirençli Şehir Konut Finansman Modeli'yle evini dönüştürmek isteyenlere 15 yıla varan vadelerle uygun ödeme şartlarında finans desteği verilecek.

* DEPREME DAYANIKLI KENTLER: Depreme dayanıklılığı yüksek, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir kentler inşa edilecek. Bu amaca aykırı iş ve işlemler ceza yaptırımı içine alınacak.

* DÖNÜŞÜME İSTANBUL'DAN BAŞLANACAK: İstanbul'u olası bir deprem karşısında daha güçlü hale getirmek için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler yaparak kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandıracak.
Özgürlükçü anayasa hazırlanacak

* YENİ ANAYASA: Tamamen milli iradeden doğan, geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'na kazandırılacak.

* İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE YENİ DÖNEM: Değişen toplumsal ihtiyaç ve koşullar dikkate alınarak ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikteki mevzuat gözden geçirilecek ve uygulamadan kaynaklanan eksiklikler giderilecek.

* KAMUDA MÜLAKATA SON: Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulü kaldırılacak, atamalar yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak.

* EV HANIMLARINA EMEKLİLİK: Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında; ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak. Yeni evlilikler teşvik edilecek.

* EVDE BAKIMA KISMİ SGK: Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için Evde Bakım Yardımı alanları kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

* 10 BİN GENCE KARİYER FIRSATI: Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimiz her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında Türkiye'ye getirilecek.

* TERÖRLE MÜCADELE VİZYONU: Teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi ekleyerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirme hedefleniyor.

Resul Ekrem Şahan

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