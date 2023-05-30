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FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı

Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi, muhalefetin yanısıra başta FETÖ'cüler olmak üzere terör örgütlerini de hüsrana uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade ve yeniden yargılama vaatleri üzerine, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan FETÖ'cülerin biletleri yandı. FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise, CHP'nin yine sınıfta kaldığını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 07:38, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 07:19
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FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı

Seçmenlerin yüzde 52.18'inin oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın galibiyeti, muhalefetin yanı sıra terör örgütlerini de hüsrana uğrattı. Bu örgütlerin başında ise muhalefetin her fırsatta göz kırptığı FETÖ geliyor.Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade ve yeniden yargılama vaatleri üzerine, ülkeye dönüş için aldıkları biletler yandı.

ATEŞ PÜSKÜRÜYORLAR
Firari örgüt mensuplarının Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için telkinlerde bulunan isimleri ise muhalefete ateş püskürüyor.

İTİRAF GİBİ TWEET
FETÖ'cü Hakan Şükür, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz" derken, Cevheri Güven ise, "Muhalefetin şapkasını önüne koyup, sarayın muhalefeti olmaktan çıkıp, bütün rejimin tamamına muhalefet yapacağı bir düzeni başlatması lazım bugünden itibaren. Bunu başlatması için de bütün partilere tek tek çuvaldızı batırma zamanının geldiğini düşünüyorum" diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKSEK OY
FETÖ'cülerin 'güvenli liman' olarak gördüğü ve yoğunluklu olarak firar ettiği Kanada, ABD, Yunanistan, Güney Afrika ve Büyük Britanya gibi ülkelerde Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy çıktığı görüldü. Kılıçdaroğlu Kanada'da yüzde 80.9, ABD'de yüzde 82.6, Büyük Britanya'da yüzde 80.4, Güney Afrika'da yüzde 73, Yunanistan'da ise yüzde 81.5 oranında oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimine göre buradaki oylarını bir miktar artırması dikkat çekti.

MUHALEFETE TEPKİ
Yurt dışında kaçak yaşayan bazı terör örgütlerinin seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde: Said Sefa: Kılıçdaroğlu'nu, Ümit Özdağ'a yönlendirenler, hemen başlamışlar "Kılıçdaroğlu başarısız" demeye. Yarını bekleseydiniz bari. Meral Akşener'in, "altılı masada" daha fazla oturacağını sanmıyorum. Bu iktidar kendini yenilemez bunu herkes biliyor, asıl soru muhalefet kendini yenileyecek mi?

AKLIMDA KHK'LILAR VAR
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, "Muhalefet sandık güvenliği ve veri verme konusunda yine sınıfta kaldı. Tuncay... Muharrem... Sinan... 'Plana sadık kaldınız'" derken, Sevinç Özarslan ise, "Şu an aklımda yine cezaevlerindeki KHK'lılar ve haksız yere yatan tüm siyasi mahpuslar var. Seçim sonucu ne olursa olsun, ülkeyi koca bir hapishaneye çevirdiler. Türkiye Yüzyılı filan hikaye" ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica

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