Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı; Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayali suya düştü.

Altılı Masa'daki bütün partiler, Meclis'te lidersiz kaldı. Meclis'te süreci, CHP ve İyi Parti adına grup başkan vekilleri yönetecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve diğer parti liderleri, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldukları için vekil listelerinden de aday olmamıştı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, özellikle önem verdiği Meclis bütçe görüşmelerinde, genel kurulda konuşma yapamayacak. Konuşmaları ve görüşmeleri, liderler adına belirleyecekleri grup başkan vekilleri yapacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener, sadece haftalık grup toplantılarında kendi milletvekillerine hitap edebilecek.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bakan olarak düşündükleri isimler da hüsran yaşadı. Muharrem Erkek, Engin Özkoç, Ahmet Akın, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Çetin Osman Budak seçimin kaybedenleri arasında yer aldı. Bakan yapılması düşünülen Onursal Adıgüzel, ilk turda bıraktı. Meral Akşener de İsmail Tatlıoğlu, Ahmet Kamil Erozan ile Durmuş Yılmaz'a aynı sebeple listeye koymamıştı.