Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
YSK Başkanı Yener: Seçim sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek
YSK Başkanı Yener: Seçim sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı
Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler
Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
'Kabinede büyük revizyon olacak'
'Kabinede büyük revizyon olacak'
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi

Altılı Masa'daki liderler ile bakanlık hayali kuran A Takımları vekillikten de oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 07:55, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 08:29
Yazdır
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı; Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayali suya düştü.

Altılı Masa'daki bütün partiler, Meclis'te lidersiz kaldı. Meclis'te süreci, CHP ve İyi Parti adına grup başkan vekilleri yönetecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve diğer parti liderleri, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldukları için vekil listelerinden de aday olmamıştı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, özellikle önem verdiği Meclis bütçe görüşmelerinde, genel kurulda konuşma yapamayacak. Konuşmaları ve görüşmeleri, liderler adına belirleyecekleri grup başkan vekilleri yapacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener, sadece haftalık grup toplantılarında kendi milletvekillerine hitap edebilecek.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bakan olarak düşündükleri isimler da hüsran yaşadı. Muharrem Erkek, Engin Özkoç, Ahmet Akın, Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Çetin Osman Budak seçimin kaybedenleri arasında yer aldı. Bakan yapılması düşünülen Onursal Adıgüzel, ilk turda bıraktı. Meral Akşener de İsmail Tatlıoğlu, Ahmet Kamil Erozan ile Durmuş Yılmaz'a aynı sebeple listeye koymamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber