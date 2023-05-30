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'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı

Ak Partili olduğunu belli ettiği için ekmek satmayan ve "itlere ekmek satmıyoruz" diyen Sultangazi'deki işletme sahibinin dükkanın ruhsatı iptal edildi.Çocuğa hakaret ettiği öne sürülen fırın çalışanı gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 13:41, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 16:43
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Dün İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda, bir işletme sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren bir müşteriye itlere ekmek satmıyoruz" demişti.

Bu hakaretimiz ifade sonrasında Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, işletmeyle ilgili inceleme başlattı ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu tespitini yaptı. İşletme bugün mühürlendi, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli K.Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürledi. Ayrıca, dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edildi.

Kapatılan iş yerinin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı görüldü.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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