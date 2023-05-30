Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını "uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim" olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve beş yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.

YENİ KABİNE GÜVEN VE İSTİKRAR EKİBİ

Yeni kabinenin en geç pazartesi açıklanması beklenirken ekonomide de yeni dönemin "güven ve istikrar" ekibi belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak. Programda, seçim sonuçları ve toplumun tüm kesiminden gelen talepler dikkate alınacak.

Nüfusu artan, fiyat artışlarının en çok hissedildiği şehirlerin tek tek yeniden yapılandırılması sağlanacak. Meclis'in gündemine gelecek ilk yasal düzenleme temmuz ayında sona erecek kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması olacak.

KİRALARA ÖNLEM

Fahiş kira artışının önünü geçmek için Türk Ceza Kanunu'nda hapis, idari para cezasını içeren düzenlemeler de bu yasama döneminde tamamlanacak.

KİŞİ BAŞINA 16 BİN DOLAR

Yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek. Yeni ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.

470 BİN MEMUR İÇİN DÜZENLEME

Ek gösterge düzenlemesi dışında memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri için de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle bütün memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnafın prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için de yasal düzenleme gerekiyor. Toplam 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine ilişkin düzenleme yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Asgari ücret 500 dolar (10 bin lira) seviyesine çıkarılacak.

İŞSİZLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek.

Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak. Bu yıl için işsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 3552 lira prim teşviki verilecek.



YATIRIMLARA DESTEK SÜRECEK

Bankacılık dışı finansal unsurları çeşitlendirerek finans sektöründe bankacılığın payını uluslararası normlara yakın seviyelere getirilecek. Bankacılıktaki risk merkezi benzeri bir yapıyla, yatırımcıların risklerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve sektör paydaşlarıyla paylaşılabilmesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemi hayata geçirilecek.

MEHMET ŞİMŞEK GELECEK Mİ?

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor. Bakanların milletvekili olarak kalması halinde Nureddin Nebati, Fatih Dönmez, Mustafa Varank gibi isimler Meclis sıralarında görülecek.

HAZAL ATEŞ