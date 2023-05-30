Reklam Kurulu harekete geçti: Yanıltıcı reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu andıran tanıtımla vatandaşın yanıltıldığına ilişkin şikayetler üzerine 206 dosyayı inceledi.

190 dosyada mevzuata aykırı uygulama tespit ederek söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira ceza uyguladı.

Peki, firmalar logo ve reklam yaparken nelere dikkat etmeli?

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Semih Sırrı Özdemir, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Reklam hukuku ve ticaret hukuku çerçevesinde, ticarette bulunan kişiler rakipleriyle karıştırılmalarına yol açacak önlem ya da yöntemler kullanmamalıdırlar. Dükkanın kapısında doğrudan kullanılan görsellerin ilgili kamu iktisadi teşebbüsünü andırdığı iddiasını görüyoruz."

Yanıltıcı reklamlara yaptırım

Reklam Kurulu, doğru ve dürüst reklam yapmama, itibardan haksız şekilde yararlanıldığı gerekçesiyle cezai yaptırım uyguladı.

Özdemir uygulanan yaptırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İşletmeler açısından öncelikle ilgili reklamların durdurulması kararı uygulanıyor, ihlalin ağırlığıyla bağlantılı olarak reklam kurulu tarafında idari para ceza uygulanıyor. İlgili ihlalin sadece o il o bölge sınırlarıyla dikkate alarak her bir işletmeye ayrı ayrı 34 bin 701 lira idari para cezası uygulamış ve durdurulmasına karar vermiştir."