Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim

Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan Türk hava Yolları'na ait uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı duyuruldu.

"BU OTOBÜS MÜ YOLCU BEKLİYOR?"

Bazı yolcular, uçağın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüzünden bekletildiğini düşünerek, ön koltukta oturan Nebati'ye tepki gösterdi

Bir yolcu, "Bu otobüs mü ya yolcu bekliyor? Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları'nın uçağı burası ya!" sözleriyle Nebati'ye tepki gösterdi.

"BU KADAR BASİT"

Nebati, yolculara, "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı, bu kadar basit" cevabını verdi.

Fotoğraf: Independent Türkçe