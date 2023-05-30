Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
THY'nin Ankara-İstanbul uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında 'bekletilme' tartışması yaşandı. Uçağın Nebati yüzünden bekletildiğini düşünen kimi yolcular buna tepki gösterdi. Nebati ise yolculara "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı" karşılığını verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 09:08, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 10:47
Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan Türk hava Yolları'na ait uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı duyuruldu.
"BU OTOBÜS MÜ YOLCU BEKLİYOR?"
Bazı yolcular, uçağın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüzünden bekletildiğini düşünerek, ön koltukta oturan Nebati'ye tepki gösterdi
Bir yolcu, "Bu otobüs mü ya yolcu bekliyor? Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları'nın uçağı burası ya!" sözleriyle Nebati'ye tepki gösterdi.
"BU KADAR BASİT"
Nebati, yolculara, "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı, bu kadar basit" cevabını verdi.
Fotoğraf: Independent Türkçe