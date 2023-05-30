İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak 3. kez Cumhurbaşkanı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde sürpriz isimlere yer verebileceği konuşuluyor. Kabine'deki bakanlardan sadece Sağlık ve Kültür Bakanları milletvekili olmamış tüm bakanlar milletvekili olarak Meclis'e girmişti. Yeni Kabine ile ilgili kulis haberleri kaynıyor.

Hasan Doğan ve Hakan Fidan Kabine'ye...

Sözcü'de Veli Toprak imzalı kulis haberine göre, Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor. Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor.

İbrahim Kalın için iki ihtimal var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor. İbrahim Kalın'ın ismi aynı zamanda Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanılığı için de geçiyor.

Mili Savunma'ya MGK'dan bakan...

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olarak Kabineye gireceğini kesin gözüyle bakılıyor. Hacımüftüoğlu'nun ismi İçişleri Bakanlığı için de gündemde.

Yeni Enerji Bakanı kim olacak?

Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.

Sinan Oğan Göç Bakanı mı oluyor?

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı Göç İşleri Bakanlığı için geçiyor. Sinan Oğan için İçişleri Bakanı olacağı iddiasını dile getirenler de var.

AK Parti'den kimler Kabine'ye girecek?

Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek. Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz ile Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın adı bakanlık için geçiyor.

Berat Albayrak Enerji'nin başına dönüyor

Cumhuriyet'in kulis haberine göre Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı konuşuluyor. Kabine'de görev almak istemeyen ve milletvekili olmayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Acıbadem Sağlık Grubu başkanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, işadamı Mehmet Ali Aydınlar'ın yeni sağlık bakanı olacağı konuşuluyor.