Benzine 66 kuruş zam geldi

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya, Diyarbakır'da ise 22.23 liraya yükseldi.

Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.