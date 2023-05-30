Benzine 66 kuruş zam geldi
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 09:40, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 09:43
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya, Diyarbakır'da ise 22.23 liraya yükseldi.
Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.