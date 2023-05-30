Türk vatandaşları İran'da kaza yaptı: 3 ölü
İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 09:58, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 10:28
Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran'dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.