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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 değer kazanarak 4.924,61 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 18:59, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 18:47
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,83 değer kazanarak günü 4.951,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,16 ve holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü, Borsa İstanbul'un bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrettiğini ifade etti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 63 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılının 1. çeyreğinde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,93 düzeyinde gerçekleşti.

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