Dolar güne yükselişle başladı

Dün 19,97-20,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 20,1040'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 20,2960'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 21,6840'dan, sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 24,0580'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda 104,4 ile yaklaşık son 2,5 ayın zirvesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0690'dan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.