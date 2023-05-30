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Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.265 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını 8.420 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 11:25, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 11:41
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Altın fiyatlarında son durum

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.256 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.265 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.937 dolardan alıcı buluyor.

ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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