Başlık parası anlaşmazlığında ağabeyini silahla vurdu
İstanbul Esenyurt'ta, başlık parası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 11:41, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 11:40
Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir araya gelen H.Ş. (29) ile S.Ş. (38) arasında küçük kardeşlerini evlendirmek için toplayacakları başlık parası konusunda anlaşmazlık yaşandı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ş, ağabeyi S.Ş'yi silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldıran ağabey S.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli H.Ş'yi gözaltına aldı.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.