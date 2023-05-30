CHP'de seçim sonuçları Parti Meclisinde masaya yatırılacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'deki seçim sonuçlarını değerlendirme süreci devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk değerlendirmelerini MYK üyeleriyle yaparken detaylı analiz ise PM'ye bırakıldı. CHP PM'nin cumartesi günü parti genel merkezinde yapılması planlanıyor.

PM'de, başta 5 parti ile yapılan ittifakın sonuçları olmak üzere kampanya sürecinin artıları ve eksileri masaya yatırılacak.

Seçimler dolayısıyla bir yıl ertelenmesine karar verilen 38. Olağan Kurultay takviminin de PM'de ele alınabileceği belirtiliyor.

Takvim olarak yaz sonunda başlatılması gereken sürecin, yerel seçimler nedeniyle yeniden ertelenmesi söz konusu. CHP'de kampanya dönemine zarar vereceği düşünülen kurultayın, yerel seçimler sonrasına bırakılması görüşü ağırlık kazanıyor.

- Grup organları için seçim yapılacak

CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda Meclis Grup Başkanlığı ve grup başkanvekillikleri için seçim yapılması kararlaştırıldı.

Grup Başkanlığı için Özgür Özel'in tek aday olması beklenirken başkanvekillikleri için de Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Mahmut Tanal, Zeynel Emre, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır ve Ali Öztunç'un aday olacağı belirtiliyor.

Seçimler TBMM'deki yemin töreninden bir gün sonra gerçekleştirilecek.

Bülent Tezcan, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Zeynel Emre, Ali Mahir Başarır ve Ali Öztunç CHP'de aynı zamanda PM üyesi. Bu isimlerden birinin grup başkanvekilliğine seçilmesi durumunda PM üyelikleri düşecek ve yerine yedek üyeler girecek.

PM'nin yedek listesinin ilk sırasında Akif Hamzaçebi bulunuyor.

Hamzaçebi, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamanın ardından yaptığı ilk değerlendirmede, "Milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın." ifadelerini kullanmıştı.