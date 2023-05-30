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1500 köy yaşam merkezi törenle hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'ün sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler orada olsak da olmasak da Allah'ın izniyle tüm köy okulları vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 14:20, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 14:42
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Bakan Özer, İzmir Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı"nda, bakanlık olarak İzmir'e çok önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 5-14 yaş okullaşma oranı ile mesleki eğitim konularında önemli hamleler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon kabiliyetinin çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Sürecin dirayetli takip edilmesi halinde sorunların da rahat bir şekilde çözüldüğüne işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"İşte köy yaşam merkezleri, bunun bir örneği var. Yani kim derdi ki bu köylerdeki okulların sadece çocuklarımız için değil; orada yaşayan vatandaşlarımızın halk eğitim kursları aldıkları, etkinlikler yaptıkları, muhtarlarımızın buluşma noktası olduğu, bayramda, seyranda, acı günde, tatlı günde, o mahallenin, o köyün bir araya geldiği mekanlar olsun. Onun için 'yaşam merkezi' dedik, 'köy okulu' demedik. Çünkü ilk kez yetişkinle çocuğunu veya torununu aynı eğitim çatısı altında buluşturabilme imkanımız oldu. Onun için belki geriye dönüp baktığımız zaman yapmış olduğumuz en önemli projelerden biri. 2 bin tane olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Külliyede açılışını yapmıştık. Şu anda da 1500 tanenin daha açılışını yapacağız. 2023'ün sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler orada olsak da olmasak da Allah'ın izniyle tüm köy okulları vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."

Mahmut Özer, İzmir'de 3 lise ve bir öğretmenevi yapım işini yatırım programına aldıklarını sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de törende konuşma yaptı.

Programın ardından ülke genelindeki 1500 köy yaşam merkezinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Özer ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Urla'da açılan Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni gezdi.

Tarihteki Türk kadın savaşçıların kıyafetlerinin de sergilendiği etkinliğe, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Köşger'in eşi Fatma Köşger ile diğer ilgililer katıldı.

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