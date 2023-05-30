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Milli elektrikli trenin üçüncü seti yakında raylara inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 14:23, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 14:23
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Milli elektrikli trenin üçüncü seti yakında raylara inecek

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm testleri başarıyla tamamlanan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli trenin iki setinin geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edildiğini, 27 Mayıs'ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını kaydetti.

Vatandaşların milli elektrikli trene yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, bu trenin konforuyla fark yarattığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforunun ön plana alınarak üretildiğini vurguladı. Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin saatte 160 kilometre hızla hizmet verdiğini belirterek, "Milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testleri devam ediyor, bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yakında raylara indirilerek, yolcularımıza hizmet verecek. Diğer setlerin montaj işlemleri de sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor

Öte yandan, Milli Elektrikli Tren seti projesinde elde edilen teknik bilgi birikimi ile saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Milli Elektrikli Hızlı Tren seti tasarım çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, tasarım sürecinin yüzde 90'ının sonuçlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, milli hızlı tren projesinin ilk prototip montajının 2024 yılı başında başlamasının öngörüldüğünü belirterek, "8 vagonlu olarak üretilecek milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımacılığına verilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

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