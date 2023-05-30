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EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemi sona erdi. Henüz aylığı bağlanamayanların ise işlemlerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 14:29, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 14:41
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EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek

EYT düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi. Başvuru sayısı 1 milyon 700 bini geçti.

1 milyon 200 bin EYT'linin işlemleri tamamlandı, aylıkları bağlandı.

Maaş farklarına e-Devlet'ten bakılabilecek

Aylık bağlama süreci devam ediyor.

İşlemlerini henüz tamamlamayan EYT emeklilerinin de aylıklarının bu hafta bağlanması bekleniyor.

Aylıkları yeni bağlanacak olanlar da herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Tüm birikmiş ödemeleri hesaplarına yatırılacak. Maaş farklarına e-Devlet üzerinden bakılabilecek.

Biriken maaşlar alınabilecek

31 Mart'a kadar başvurusunu tamamlayan EYT'lilere, Kurban Bayramı'nın yanı sıra daha önce alamadıkları Ramazan Bayramı ikramiyesi de verilecek.

1 Nisan'dan itibaren birikmiş olan; nisan, mayıs ve haziran aylıklarını da alacaklar.

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