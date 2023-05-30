İstanbul'da okulda deney sırasında yaşanan patlamada 5 öğrenci yaralandı
Küçükçekmece'de bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 15:40, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 15:41
Beşyol'da bulunan özel bir okulun laboratuvarında ders sırasında deney tüpü patladı.
Patlama nedeniyle hafif yaralanan 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu.
Okul yetkililerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulansla hastaneye götürdü.