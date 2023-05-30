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Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı

Sosyal medyada Kayseri'de bir kız çocuğunun yetişkin erkeklerden oluşan bir yemek masasının üzerinde oynatıldığı görüntüleri konuşulurken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 15:41, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 16:22
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Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu paylaşımı yapan Burak Çakmak isimli şahsın kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını ve hakkında adli ve idari tahkikatın sürdüğü belirtildi. Açıklamada "

Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır

" ifadeleri de yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır.

Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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