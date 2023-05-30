Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaata gelen işçiler, içerisi su dolu olan asansör boşluğunda hareketsiz haldeki bir kişiyi görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

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