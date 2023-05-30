Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu
Üsküdar'da bir inşaattaki asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 16:02, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 16:03
Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaata gelen işçiler, içerisi su dolu olan asansör boşluğunda hareketsiz haldeki bir kişiyi görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.