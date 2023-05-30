Şiddetli yağmura dayanamadı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Ankara'ya sarı kodlu uyarı geçmişti. Kuvvetli yağış alacağı söylenen Ankara için belediye ilgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığı açıklandı.

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