Şiddetli yağmura dayanamadı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katıldığı Ankara'da TOBB Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 16:20, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 16:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Ankara'ya sarı kodlu uyarı geçmişti. Kuvvetli yağış alacağı söylenen Ankara için belediye ilgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığı açıklandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.