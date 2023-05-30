Kocaeli'de emekli astsubay eşi tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 18:12, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 18:13
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta eşinin silahla vurduğu Nimet T, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze, Yüzbaşılar Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Örcün Mezarlığı'na defnedildi.
Bu arada eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan M.T'nin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, emekli astsubay M.T. (68), 27 Mayıs'ta tartıştığı eşi Nimet T'yi (65) tabancayla vurarak ağır yaralamış, daha sonra aynı silahla kendisine ateş etmişti.