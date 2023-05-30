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Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Lebe hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 19:25, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 19:27
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Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Mustafa Lebe (27) idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun Sinan Mahallesi yakınlarında, Bekir Uçar (45) yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 27 RB 247 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle asfalt yüklü kamyon refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobil sürücüsü Lebe, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kamyon sürücüsü Uçar ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Lebe için çalıştığı kurumda tören yapıldı.

Törene Lebe'nin yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir ile çalışma arkadaşları katıldı.

Törende Lebe'nin özgeçmişi okundu, dua edildi.

Lebe'nin cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeşil Nizip Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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