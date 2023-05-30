Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı

Dernekten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının tüketiciyi bilgilendirme söylemi adı altında, özellikle fiyat artışına dair aslı olmayan haberler yaptığı aktarıldı.

Bu yolla art niyetli girişimlerde bulunulduğu duyumlarının alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan paylaşımların içeriği ve sıklığı da bu girişimin niyetini doğrulamaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.