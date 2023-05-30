Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği, bazı sosyal medya hesaplarında fiyat artışına ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 19:43, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 19:45
Dernekten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının tüketiciyi bilgilendirme söylemi adı altında, özellikle fiyat artışına dair aslı olmayan haberler yaptığı aktarıldı.
Bu yolla art niyetli girişimlerde bulunulduğu duyumlarının alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan paylaşımların içeriği ve sıklığı da bu girişimin niyetini doğrulamaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.