Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, trafik kazasında yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ile 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 20:16, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 20:17
Alınan bilgiye göre, M.N. yönetimindeki 44 AV 085 plakalı otomobil Malatya-Ankara kara yolu İkizce Mahallesi mevkisinde, A.K. idaresindeki 44 PK 701 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Malatya Barosu Başkanı Onur Demez yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.