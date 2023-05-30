Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, trafik kazasında yaralandı

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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