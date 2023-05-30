İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı

Göreve gittiği Bandırma'dan dönen cezaevi nakil aracı, yağışın da etkisiyle Bergama ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.