Sakarya'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu

Karaman Mahallesi'ndeki Tes-İş Anadolu Lisesi'nin merdivenlerinde bir kişinin baygın yattığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık görevlileri ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Metin Kurtulmuş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Kalp krizinden öldüğü üzerinde durulan Kurtulmuş'un kesin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.