Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor
Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla ligde son 16 sezonda takımlar, Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı- Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle son dönemde Türk teknik adamların bu kulvardaki başarısı devam etti.
Sarı-kırmızılı ekibin Okan Buruk yönetiminde ipi göğüslediği ligde, son 16 sezonda takımlar Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı.
Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor ve 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un başında bulunduğu Galatasaray şampiyon tamamladı.
Süper Lig'de 65 sezonun 30'unda Türk, 35'inde ise yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyonluğa ulaştı.
- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam Zico
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.
Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.
- Terim zirvede
Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.
- Şampiyonlar
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|Ülkesi
|1959
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1959-60
|Beşiktaş
|Andreas Kutik
|Macaristan
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekelly
|Macaristan
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic
|Yugoslavya
|1964-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold
|İngiltere
|1965-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1969-70
|Fenerbahçe
|Trian Ionescu
|Romanya
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1974-75
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic
|Yugoslavya
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|Almanya
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira
|Brezilya
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|Belçika
|2006-07
|Fenerbahçe
|Arthur Antunes Coimbra "Zico"
|Brezilya
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Türkiye
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Türkiye
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Medipol Başakşehir
|Okan Buruk
|Türkiye
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Trabzonspor
|Abdullah Avcı
|Türkiye
|2022-23
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye