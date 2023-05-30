Galatasaray, 23. şampiyonluğunu başkentte kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra MKE Ankaragücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

- Galatasaraylı oyuncular büyük sevinç yaşadı

Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

Hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

- Galatasaraylı yöneticilere tepki

MKE Ankaragücü taraftarları, karşılaşmayı basın tribünü arkasında bulunan localarda izleyen Galatasaraylı yöneticilere gollerden sonra ve maç sonu tepki gösterdi.

Bu alanda maç sonu şampiyonluk kutlayanlara numaralı tribündeki taraftarlar büyük tepki verdi. Araya güvenlik güçlerinin girmesiyle, karşılıklı yaşanan tartışma daha fazla büyümeden engellendi.

Öte yandan kale arkasında da maç sonu kavga çıktı. Taraftarlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

- Icardi tarihe geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, MKE Ankaragücü maçında attığı gollerle tarihe geçti.

Arjantinli futbolcu üst üste 5. maçta da fileleri havalandırdı. Icardi, Galatasaray'ın bulduğu son 8 golün hepsini atarak, bunu başaran ilk sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

Icardi, ayrıca ligdeki gol sayısını 21'e yükselterek, bir sezonda 20 gol barajını geçen dördüncü Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.

Galatasaray'da daha önce bir sezonda 20 golü geçen isimler Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis olmuştu.

- Kerem Aktürkoğlu gol paslarıyla yıldızlaştı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verdiği gol paslarıyla yıldızlaştı.

Kerem, sarı-kırmızılıların attığı 4 golün 3'ünün pasını vererek ön plana çıktı.

- Barış Alper suskunluğunu şampiyonluk maçında bozdu

Barış Alper Yılmaz, yaklaşık 5 aylık gol suskunluğunu başkentte bozdu.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve Bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran Barış Alper, bu karşılaşmadan önce son golünü 4 Ocak'ta yine MKE Ankaragücü'ne karşı kaydetmişti.

- Tolunay Kafkas'la tartışan taraftar stattan çıkarıldı

Maçın ilk yarısında numaralı tribünde bulunan bir taraftar, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'la tartıştı.

Numaralı tribünde ilk önce etrafındakilerle tartışan bir kişi, daha sonra aşağıya inerek MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasına oturdu. Burada Kafkas'la diyaloğa giren kişiye güvenlik güçleri müdahale etti. Kafkas'la tartışan taraftar, güvenlik güçleri tarafından stattan çıkartıldı.

- Kart sınırındakiler maçı sorunsuz tamamladı

Galatasaray da sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular, MKE Ankaragücü maçında kart görmedi.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, maçı kart görmeden tamamladı.