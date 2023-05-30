Galatasaray, 23. şampiyonluğunu başkentte kazandı

Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray, 23. şampiyonluğunu başkentte kazandı

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, sarı-kırmızılılarda bir sezonda 20 gol barajını geçen 4. yabancı isim olmayı başardı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 22:27, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:29
Yazdır
Galatasaray, 23. şampiyonluğunu başkentte kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra MKE Ankaragücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

- Galatasaraylı oyuncular büyük sevinç yaşadı

Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

Hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

- Galatasaraylı yöneticilere tepki

MKE Ankaragücü taraftarları, karşılaşmayı basın tribünü arkasında bulunan localarda izleyen Galatasaraylı yöneticilere gollerden sonra ve maç sonu tepki gösterdi.

Bu alanda maç sonu şampiyonluk kutlayanlara numaralı tribündeki taraftarlar büyük tepki verdi. Araya güvenlik güçlerinin girmesiyle, karşılıklı yaşanan tartışma daha fazla büyümeden engellendi.

Öte yandan kale arkasında da maç sonu kavga çıktı. Taraftarlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

- Icardi tarihe geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, MKE Ankaragücü maçında attığı gollerle tarihe geçti.

Arjantinli futbolcu üst üste 5. maçta da fileleri havalandırdı. Icardi, Galatasaray'ın bulduğu son 8 golün hepsini atarak, bunu başaran ilk sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

Icardi, ayrıca ligdeki gol sayısını 21'e yükselterek, bir sezonda 20 gol barajını geçen dördüncü Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.

Galatasaray'da daha önce bir sezonda 20 golü geçen isimler Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis olmuştu.

- Kerem Aktürkoğlu gol paslarıyla yıldızlaştı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verdiği gol paslarıyla yıldızlaştı.

Kerem, sarı-kırmızılıların attığı 4 golün 3'ünün pasını vererek ön plana çıktı.

- Barış Alper suskunluğunu şampiyonluk maçında bozdu

Barış Alper Yılmaz, yaklaşık 5 aylık gol suskunluğunu başkentte bozdu.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve Bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran Barış Alper, bu karşılaşmadan önce son golünü 4 Ocak'ta yine MKE Ankaragücü'ne karşı kaydetmişti.

- Tolunay Kafkas'la tartışan taraftar stattan çıkarıldı

Maçın ilk yarısında numaralı tribünde bulunan bir taraftar, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'la tartıştı.

Numaralı tribünde ilk önce etrafındakilerle tartışan bir kişi, daha sonra aşağıya inerek MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasına oturdu. Burada Kafkas'la diyaloğa giren kişiye güvenlik güçleri müdahale etti. Kafkas'la tartışan taraftar, güvenlik güçleri tarafından stattan çıkartıldı.

- Kart sınırındakiler maçı sorunsuz tamamladı

Galatasaray da sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular, MKE Ankaragücü maçında kart görmedi.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, maçı kart görmeden tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber