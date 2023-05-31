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Sınav günleri de okul kantinleri açılmalıdır

Okullarda yapılan sınavlarda esnasında okul kantinlerinin kapalı olması nedeniyle sabah okula gelen ve sınav oturumu aralarında yiyecek ve içecek ihtiyaçları bulunan öğrenciler çok mağduriyet yaşamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 13:23
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Sınav günleri de okul kantinleri açılmalıdır

2023 yılında "Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları İle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları"na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan LGS yani Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacaktır.

Merkezi Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

İki oturum arasında 45 dakika sürede bulunacaktır.

Bu sınav esnasında okul kantinlerinin kapalı olması nedeniyle sabah okula gelen ve sınav oturumu aralarında yiyecek ve içecek ihtiyaçları bulunan öğrenciler çok mağduriyet yaşamaktadır.

Bu sorunu özel okullar kumanya dağıtarak karşılarken devlet okulları çaresizdir. Sınav günleri de okul kantinlerinin öğrencilere hizmet vermesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

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