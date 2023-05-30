NATO Genel Sekreteri Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 23:18, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 23:20
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.