Öğretmenlerin Haziran dönemi seminerlerinin detayları belli oldu

2) Öğretmenlerin belirtilen tarihler arasında ÖBA platformunda (oba.gov.tr) yer alan uzaktan eğitim faaliyetlerinden daha önce almadıkları en az bir eğitimi tamamlamaları durumunda Haziran 2023 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır.

1) 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma kapsamında ÖBA üzerinden açılacak eğitimler için 27 Haziran 2023 günü saat 23.59'a kadar süre verilecektir.

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