31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 1. Grup 1. haftasındaki ilk maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Sırbistan ve ABD karşı karşıya gelecek.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını ve nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

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