Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 07:29, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 09:07
Atatürk Bulvarı üzerindeki şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.
Hanımeli Sokak'ta devam eden tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında bulunan tabanca ile Abdülsamet Öz'ü (28) boynundan yaraladı.
Öz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası kaçan M.G, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.
Tedavisi devam eden Abdülsamet Öz'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.