KDP lideri Mesut Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 07:44, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 07:46
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.
KDP'nin resmi internet sitesi KDP.info'da yer alan açıklamada, Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.