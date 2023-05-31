Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu, cuma günü toplanacak. Yeni yasama yılının ilk birleşiminde mazbatalarını alıp kayıt yaptıran milletvekilleri yemin edecek.

YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerine ilişkin kesin sonuçlarını açıklaması ile birlikte, TBMM'nin yeni yasama yılı da başlamış olacak. Meclis İçtüzüğüne göre, TBMM Genel Kurulu cuma günü saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek. Bu birleşimde milletvekilleri yemin edecek. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.