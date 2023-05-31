'Ev'de sorun var: Kiracı ve ev sahipleri anlaşamıyor

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlık davaları rekor kırdı. Mahkemelerdeki yüzbinlerce dosya sonuç bekliyor. Sistemin daha hızlı yürümesi için devreye alınan 'ara buluculuk' yöntemi de çare olmuyor. Taraflar ara bulucuların tekliflerini de kabul etmeyerek süreci uzatma yoluna gidiyor. Davaların geneli kiracı lehine sonuçlanıyor. Ancak bu durum, bazı suistimallere de kapı aralıyor. Yasal olarak ev sahipleri kiracılarına yüzde 25 zam sınırın üzerinde zam yapamıyor. Bu sebeple açılan davaları kiracılar kazanıyor. Başka gerekçelerle açılan davaların (ev sahibinin evinde kendi oturma isteği) sonuçlanması da iki yılı buluyor. Bunu bilen bazı kiracılar kanunları kendi lehine kullanabiliyor.