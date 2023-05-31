AK Parti'de detaylı analiz: Yüzde 7'nin sebebi araştırılıyor

AK Parti, 14 Mayıs'ta seçmen sayısı 5 milyona yakın artmasına rağmen, 2018 seçimlerine göre 2 milyona yakın bir oy kaybı yaşadı. 2018 seçimlerinde yüzde 42,5 olan oy oranının yüzde 7 düşmesinin nedenlerini araştırmaya başladıklarını belirten AK Parti kaynakları "İl il, sandık, sandık değerlendirmesini yapacağız. Son beş yılda zor bir süreç geçirdik. Bu dönemde incinen vatandaşlarımız olmuş olabilir. Biz onları nasıl telafi edeceğimizi konuşuyoruz. Büyükşehirlerde ekonomik anlamda etkilenme daha fazla oldu. Beş yılda pandemi, savaş, üç deprem, kuraklık, dünyanın pek çok noktasında yaşanan süreçlerden geçtik. Bunun yansımaları da oldu. Listelerde hatalar olmuş olabilir. Seçmenin bize verdiği mesajı iyi analiz edersek, bu oy kaybı yerel seçimlere yansımaz" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU