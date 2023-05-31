Fatih Portakal: Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakıp bırakıp bırakmayacağıyla ile ilgili gündemdeki tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.

Göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili gündemdeki tartışmalara değinen Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor."