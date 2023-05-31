Seçim sonuçlandı gözler vaatlerde

Özellikle memur ve memur emeklilerine ilişkin verilen "taban maaş 22 bin lira olacak" vaadi, emekliye refah payı ve enflasyon farkı ve asgari ücretin 500 doların altına düşmemesi üzerine verilen vaatler için vatandaş, atılacak adımları beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonuçlandı. İpi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi. Şimdi vatandaşın gözleri ise verilen vaatlerde. Seçim öncesinde bol keseden dağıtılan vaatler ve her geçen gün daha da kötüye giden ekonomik verilere karşı verilen vaatler vatandaşın tek ümidi haline gelmiş durumda. İktidar kanadı, seçim öncesi her alanda birden çok iyileştirme vaadi ile oy talep etmişti.

MEMUR AYLIKLARINA YAPILACAK ZAM BEKLENİYOR

İktidar kanadı seçim öncesinde her alanda ekonomik krize karşı vatandaşın maaşlarında bir artış vaadinde bulunurken, verilen vaatler ise vatandaş tarafından beklenir hale geldi. İktidar kanadı, seçim öncesinde özellikle kamu işçisi aylıklarına yaptığı artışlar ile gündeme gelen memur aylıklarına yönelik olarak da vaatlerini sıralarken, taban memur aylıklarının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Memurlar ise düşen alım gücüne karşı bu artışı beklemeye devam ediyor.

KİRA FİYATLARINA YÖNELİK DE VAAT VERİLMİŞTİ

İktidar, özellikle vatandaşın maaşlarına yönelik vaatleri ile gündeme gelse de fahiş oranda artan kira fiyatlarına yönelik olarak da vaat vermişti. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üretileceğine dikkat çekilen vaatlerde büyükşehirlerde yaşayan memurlara yönelik olarak ise kira katkısı verileceği ifade edilmişti. Kirada yaşayan vatandaşlar ise bu vaadin ne zaman yerine getirileceğini beklemeye başladı.

MİLYONLARCA EMEKLİ, ARTIŞI BEKLİYOR

Seçim öncesinde emekliler için de düzenleme gerçekleştiren iktidar, düşen alım gücüne karşı emekli maaşlarına da bir düzenleme yapacağını duyurmuştu. Seçim öncesinde taban emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, Temmuz ayında yapılacak düzenleme ile zam görmeyen emeklilerin aylıklarına enflasyon farkına ilave olarak verilecek olan refah payı artışının verilmesini bekliyor.

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ARTIŞ VAADİ AKILLARDA

Yıl başında 8 bin 500 TL'ye çıkartılan asgari ücrete ilişkin olarak da vaat sıralayan iktidar kanadı, asgari ücretin 500 dolardan aşağıda olmaması gerektiğini ifade ederken, bugünkü kurla yaklaşık 10 bin TL olan bu miktarın verilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Asgari ücretle çalışan işçiler ise yapılacak bu artışı bekliyor.

Mehmet Fahri Özkan