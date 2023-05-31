Bir vize şoku da Onur Akın'a: Ülkem adına utanç duyuyorum

Sanatçı Volkan Konak geçen hafta iki kez vize reddi aldığını duyurarak Almanya konserini iptal etmişti. Bugün de sanatçı Onur Akın, Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini duyurdu.

Akın, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 35 yıllık sanatçılık hayatında ilk defa vize alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEM ADINA UTANÇ DUYUYORUM!"

''Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa "ret" aldım.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!!!''