Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak

Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek
Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık:- "Halihazırda yıllık 1,5 milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedefleniyor"- "Yine mevcut durumda yıllık 500 bin yolcu kapasitemiz var bunun 3,5 milyonluk bir potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 09:52, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 11:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağını söyledi.

Vali Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Kırbıyık, projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Kırbıyık, 153 kilometrelik etabın yüzde 85'inin tamamlandığını ifade etti.

Edirne'nin vizyon projelerinden birinin hayata geçirildiğine dikkat çeken Kırbıyık, "Şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

-Ulaşım süresi kısalacak

Proje tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımının 1 saat 10 dakikaya kadar düşeceğini anlatan Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Yük taşımacılığında çok ciddi bir kapasite artışı olacak. Halihazırda yıllık 1,5 milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedefleniyor. Yine mevcut durumda yıllık 500 bin yolcu kapasitemiz var bunun 3,5 milyonluk bir potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Bu proje Edirne gibi serhat şehri açısından son derece önemli bir kazanım olacak. Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Bu etapta fiziki gerçekleşme yüzde 85'ler seviyesinde. Bu takvimle ilerlendiğinde projenin öngörüldüğü gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle birlikte 500 milyon avronun üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz."

- Kent merkezindeki yaz sonuna hazır

Tunca Nehri kenarına yapılan 680 metrelik viyadük için çalışmaların sürdüğünü de anlatan Kırbıyık, ağustos sonuna kadar viyadüğün tamamlanacağını söyledi.

Proje kapsamında yapılan viyadüğün kent için pek çok önemi olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Şehir merkezi açısından da önemi var. Daha önce bir dolgu alanı üzerine konvansiyonel hat üzerinden tek hattan ulaşım sağlanıyordu. Hızlı tren projesiyle bu 3 hata çıkacak. İkisi hızlı tren tarafında biri konvansiyonel hat olmak üzere 3 hat oluşacak.

Bu hat bir viyadük üzerinde olacak. Dolgu alanı tamamen temizlendi, burada bir viyadük yapılacak. Viyadüğün altı da otopark ve değişik amaçlarda kullanılacak. Bu şehrin hem manzara açısından hem hava sirkülasyonu açısından önemli bir kazanım oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber