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Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış

Kurban bayramı yaklaşırken, gözler kurban fiyatlarına çevrildi. Büyükbaş hayvan sayısındaki azalma, yem fiyatları ve diğer maliyetler nedeniyle kurban fiyatları geçen yıla oranla yüzde 150 artmış bulunuyor. İstanbul'da canlı dananın kilosu 165 lira olurken, canlı düvenin kilosu ise 155 liraya yükseldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 09:54, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 09:56
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Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış

Kurban bayramına bir aydan daha az zaman kaldı. Büyükşehirlerde kurban satışı yaklaşık 10 gün önce başlarken, kurbanlık hayvanlar yaklaşık iki hafta sonra gelecek. Kurban fiyatları ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 150 oranında artmış bulunuyor.

Halk TV'den Yurdagül Uygun'un haberine göre fiyatlar değişkenlik gösterse de ortalama fiyata büyükbaş hayvanda 60-100 bin, küçükbaş hayvanlarda ise 4-7 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da kurbanlık canlı dananın kilosu 165 lirayken, canlı düvenin kilosu 155 lira civarında bulunuyor. Kurbanlık satışı yapanlar fiyatların geçen yıla göre yüzde 150 arttığını, buna neden olarak da hayvan olmayışı ve maliyetlerin yükselmesini gösterdi.

Geçen yıl İstanbul'da küçükbaş kurban fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş kurban fiyatı ise 34 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyordu. Geçen yıl canlı dananın kilosu 75 lirayken, canlı küçükbaşın kilosu yaklaşık 80 liraydı.

Van'da kurbanlık koyun 5-6 bin lira

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Yılmaz, üreticinin çok zahmet çektiğini, aza kanaat ettiğini belirterek, "12 ay boyunca hayvan besliyor, elindekini veriyor. Aza da kanaat ediyor. Ama tüketici pahalıya et yiyorsa bu üreticinin suçu değil. Üretici insanların pahalı et satmasına meyilli değil. Türkiye'de hiçbir zaman hayvan sıkıntısı, et sıkıntısı olmaz. Piyasada hayvan da var, satıcı da var. Şu anda Van'da 220 liraya dana karkas et satıyoruz. En yüksek fiyatımız bu. Kuzuyu ise 170 liraya satıyoruz" dedi.

Yılmaz, kurbanlık koyun fiyatının Van'da 5-6 bin lira, ithal canlı dananın ise kilosunun 105 lira olduğunu belirterek, "Ufak hayvanın kilosu pahalıya geliyor. Yani bir hayvanın kilosu ne kadar ağırsa fiyatı o kadar düşüyor" diye konuştu.

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