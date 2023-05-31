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Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca 8 yıl önce bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın adı, Adana'daki kızının talebi üzerine zırhlı araca verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 10:20, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 10:24
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Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2015 yılında Şırnak'ta uygulama noktasında terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan polis memurlarından Altmış'ın ailesini ziyareti sırasında kızı Zeynep, babasının isminin bir emniyet aracının üzerine yazılmasını istedi.

Şehidin kızının talebi üzerine İnci'nin talimatıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde kullanılan "Ural" model zırhlı aracın üzerine "Şehit Şahin Altmış" yazısı yazıldı.

Zırhlı araç, siren çalarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla şehidin ailesinin oturduğu Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın önüne getirildi.

Balkona çıkarak aracı karşılayan şehidin eşi Özlem ile çocukları 21 yaşındaki Zeynep ve 17 yaşındaki Ali Enes aşağı inip aracı inceledi. Şehidin çocukları daha sonra araçla bir süre gezdi.

- "Benim için çok duygulandırıcı oldu"

Zeynep Altmış, gazetecilere, babası şehit olduktan sonra bir polis aracına babasının isminin verilmesini çok istediğini söyledi.

Emniyet Müdürü İnci'nin isteğini kırmadığını anlatan Altmış, "Babam şehit olduğunda bu evden 'babam gitti bir daha gelmeyecek' diyerek çıkmıştım. Ancak kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu da bizim için büyük bir gurur, bir onur. Babam eve gelmese de onun aracının gelmesi, bir yerde göreve devam ediyor olması benim için çok duygulandırıcı oldu." diye konuştu.

- "Üzüntümüz çok ama tesellimiz büyük"

Özlem Altmış da eşinin ikinci doğu görevi için gittiği Şırnak'ta daha önce iki kez uğradığı saldırılardan kurtulduğunu, üçüncü saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Eşinin memleketleri Malatya'da Polis Şehitliği'nde defnedildiğini anlatan Özlem Altmış, şöyle devam etti:

"Eşimle, Malatya'da şehitliği gezerken bana şakayla karışık 'Bir gün beni de buraya getirirsin, beni de burada ziyaret edersin' demişti. Çok kızmış, üzülmüştüm. Ama bilemedim ki gerçekmiş söyledikleri. Onunla gurur duyuyorum. Üzüntümüz çok ama tesellimiz büyük. Vatan için şehit oldu. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Vatan sağ olsun. Yazıyı görünce hem gurur hem hüzün vardı. Ben Şırnak'tan onun gelmesini bekliyordum, nasip olmadı. Ama böyle bir şekilde gururu da bize yaşattığı için Allah eşimden binlerce kez razı olsun."

Altmış, eşinin isminin zırhlı araca verilmesinde Adana Emniyet Müdürü İnci ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

13 Eylül 2015'de Şırnak-Uludere karayolunun 2. kilometresinde uygulama yapan polis ekibine terör örgütü PKK mensuplarının bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memurları Şahin Altmış ile Soner Yıldırım şehit düşmüş, 5 polis memuru da yaralanmıştı.

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