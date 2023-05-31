Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Cumhuriyet'in 100. yılında 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısı dünya basınında da ses getirdi. Özellikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki yeniden doğuşuna ve şampiyonlukta bunun yarattığı etkiye dikkat çekildi.

BILD (ALMANYA)

'Galatasaray'dan 23. şampiyonluk - İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı'

"Boğazın Aslanları, 23. kez şampiyon. Gala için bu, 2019'dan beri ilk şampiyonluk zaferi. Bundesliga'dan iki eski tanıdığın da bunda payı var. Schalke ve Düsseldorf formaları giyen Kaan Ayhan ile en son RB Leipzig'de yardımcı antrenör olarak çalışan eski milli futbolcu Moritz Volz. Ama takımın yıldızı başka biri ve o Gala'ya ait bile değil. PSG'den kiralık Mauro Icardi, 23 maçta 21 gol attı. İstanbulluların onu kalıcı olarak transfer etmek istemelerine şaşmamalı..."

Florya'da sabah karşı: Galatasaray şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

KICKER (ALMANYA)

'2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu'

"Galatasaray İstanbul, 23. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray'ın zayıf şekilde 13. sırada yer aldığı geçen sezonki karmaşanın ardından bu, tam olarak öngörülebilir bir şey değildi. Ya da evet... Çünkü Galatasaray, yaz aylarında bir transfer atağı başlattı. Tanınmış, kısmen yaşı ilerlemiş yıldızları kadrosuna kattı. Fenerbahçe, pazar günü derbiyi kazansa bile yetmeyecek. Aslanlar artık hafta içi kutlamalara başlayabilir"

SPORT (ALMANYA)

'Galatasaray, şampiyonluk hasretini sonlandırdı'

"Galatasaray, 23. kez Türkiye şampiyonu. En çok şampiyon olan takım, sezonun bitimine bir maç kala Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde şampiyon oldu. Galatasaray, son şampiyonluğunu 2019'da almıştı"

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı

LE PARISIEN (FRANSA)

'Mauro Icardi, Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor'

"PSG'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da idol olan Icardi; bir kez daha gol makinesine dönüştü. Ağları bulmka için en ufak bir fırsatı dahi değerlendiren kararlı bir forvet"

L'EQUIPE (FRANSA)

'Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu'

"Galatasaray, 2018-19 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Tarihinde 23. şampiyonluk. Taraftarlar, İstanbul sokaklarını sarı-kırmızıya bürüdü"

Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözleri

ALGEMEEN DAGBLAD (HOLLANDA)

'Ateşli taraftarlar, Galatasaray'ın zaferini Hofplein'da kutluyor'

"Türk futbol kulübü Galatasaray'ın taraftarları, salı akşamı Rotterdam'daki Hofplein'da kulüplerinin Ankaragücü'ne karşı aldığı galibiyetle 23. kez şampiyon olmasını kutluyor"

AS (İSPANYA)

'Şampiyonluk dirilişi'

"Sadece bir yıl içinde Türkiye yolculuğunda kendini yeniden keşfetti. Icardi, geri döndü. Sahanın dışında yaşananlar ile adının anılmasına neden olan kötü hatıralar geride kaldı. Avrupa kıtasının en önemli forvetleriyle denk bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de oynadığı maçların %91'inde gol atan Icardi, ödevini yapmış olarak ülkeden ayrılıyor. Temmuz ayının başında ne olacağına karar vermek adına Paris'e dönmek durumunda. Fransız başkentinde devam etme seçeneği tamamen ortadan kalkacak ama kuşkusuz herhangi bir üst düzey takım, küllerinden doğan bir Icardi'nin keyfini yaşamak ister. Belki de bir zamanlar Milano'da İtalya'yı fetheden o oyuncuyu görmek için hala zaman vardır"

Galatasaray'da Mauro Icardi'den tarihi performans

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

'Galatasaray'a Icardi'nin elinden şampiyonluk'

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

'Icardi'nin iki golü belirliyor: Galatasaray, Türkiye'nin şampiyonu'

"Hak edilmiş bir zafer. Eski 'İtalyanlar' Mertens, Zaniolo, Torreira, Oliveira ve Icardi zaferi kutluyor. Maurito hala öldürücü bir forvet olduğunu kanıtlıyor"

SKY SPORT (İTALYA)

'Galatasaray 23. kez şampiyon: Belirleyici isim yine Icardi'

"Aslan, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek dört sene sonra Türkiye'de şampiyonluğa ulaştı. Inter'in eski oyuncusu, her zaman olduğu gibi yine maçın baş kahramanıydı. Roma'nın eski oyuncusu Sergio Oliveira da gol attı. Inter'in eski oyuncusu Okan Buruk, kenarda mutluluğu yaşadı. Zaniolo, cezası nedeniyle tribündeydi"

A BOLA (PORTEKİZ)

'Jorge Jesus'a kötü haber: Şampiyon Galatasaray!'

"Galatasaray, 23. kez Türkiye şampiyonu. 2019'dan bu yana elde edemedikleri kupayı yine kaldırıyorlar. 2014'ten bu yana şampiyonluğa ulaşamayan bir kulüp olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için doğal olarak kötü haber"

Jesus'tan itiraf: Galatasaray'dan iyi olmayı başaramadık

ESPN (ARJANTİN)

'Galatasaray'ın efsanesi Muslera'dan apoletine bir yıldız daha'

"Fernando Muslera, Türkiye'de Galatasaray için sadece kaptan değil, bir dönemin simgesi haline geldi. Kazandığı kupalar, Uruguaylı kaleciyi kulüpte zaferin simgeli haline getiriyor"

LA VOZ (ARJANTİN)

'Türkiye'de tam bir idol! Mauro Icardi, iki golüyle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı'

"PSG'den kiralık olan Rosario'lu forvet, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımında çıktığı 23 maçta 21 gol attı ve 7 de asist yaptı. Ancak esas olarak golcü oyuncu, son 5 maçta attığı 8 golle ürkütücü bir final periyodu yaşadı"

Galatasaray'ın şampiyon olduğu tarihi maçtan fotoğraflar

KURIER (AVUSTURYA)

'Eski Rapid'li Yusuf Demir, Galatasaray'da şampiyon oldu'

"İstanbul ekibi, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, geçirdiği sezondan memnun değil. Toplamda sadece 66 dakika forma giyen Yusuf Demir, sık sık sakatlandı ve son zamanlarda sadece ara ara kadroda yer bulabildi. 19 yaşındaki oyuncu ligde en son 4 Ocak'ta olmak üzere yalnızca 5 kere forma giydi"

APA (AZERBAYCAN)

'Galatasaray, 23. kez Türkiye şampiyonu oldu'

"Okan Buruk, oyuncu olarak şampiyonluk yaşadığı Galatasaray ile teknik direktör olarak da bu başarıyı yakaladı. Daha önce Başakşehir ile de teknik direktör olarak aynı sonucu elde etmişti"

HET LAATSTE NIEUWS (BELÇİKA)

'Antwerp'te Galatasaray taraftarlarının büyük sevinci: Türk kulübü şampiyon oldu ve Brederodestraat taraftarlarca kapatıldı'

"Daha sezon sona ermese de Türkiye'de şampiyon belli oldu. Galatasaray, bu gece şampiyonluğu garantiledi. Bu aynı zamanda Antwerp'teki Brederodestraat'ta çılgın görüntülere yol açtı. Sokak şu anda kutlama yapan taraftarlarca tamamen kapatılmış durumda"

WALFOOT (BELÇİKA)

'Sonunda: Dries Mertens, 36 yaşında ilk şampiyonluğunu kazandı'

"Dries Mertens, 15 yıllık profesyonel kariyerinde hiç şampiyonluk kazanmamıştı. Sonunda Galatasaray ile bu hasret sona erdi"

DigiSport

Türkiye'nin yeni şampiyonu Galatasaray! Dev zafer sonrası İstanbul'da ve Ankara'da muhteşem kutlamalar...

France24

Galatasaray, salı günü konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1'lik rahat skorla geçti ve tarihinde 23. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Le Figaro

Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanan takımı Galatasaray hanesine, bitime yakın yeni bir zafer daha ekledi.