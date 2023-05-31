Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' adı altında paylaşılan resmi gazete görsellerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 10:41, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 10:58
Başkanlıktan yapılan açıklama:
Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan "kabine listeleri" asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek
Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan "kabine listeleri" asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 31, 2023
Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir. pic.twitter.com/wLEHoHEGcp